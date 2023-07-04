Вильфанд спрогнозировал 30-градусную жару в Москве с 5 июля

Среднесуточная температура будет на два-четыре градуса выше нормы климата Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве со среды по пятницу ожидается жаркая погода: воздух будет прогреваться до 30-31 градуса тепла, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, 5 июля в столице столбики термометров покажут плюс 26-28 градусов, а на востоке и юго-востоке области – до плюс 30. В четверг, 6 июля, 30-градусная жара дойдет и до самой Москвы. В пятницу, 7 июля, знойная погода сохранится.

«То есть это не просто июльская погода, а очень теплая июльская погода», - отметил он.

Вильфанд добавил: жителей столичного региона также ждут теплые ночи. Среднесуточная температура будет на два-четыре градуса выше климатической нормы. Однако к выходным жара немного отступит.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 4 июля ожидаются переменная облачность и до +27 градусов. Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст.