В квартире актера из сериала «Чикатило» в Москве нашли пакет с наркотиками

В квартире актера из сериала «Чикатило» нашли пакет с наркотиками Фото: ТНТ

В Красносельском районе Москвы задержали 24-летнего мужчину. С собой у него были наркотики. Личность задержанного в полиции не комментируют, однако источник KP.RU в правоохранительных органах подтвердил, что им оказался актер Дмитрий Мальков.

В его квартире обнаружили около 100 граммов запрещенных веществ растительного происхождения. Ряд телеграм-каналов и СМИ сообщали, что у Малькова нашли нарколабораторию по выращиванию марихуаны. Эту информацию источник в правоохранительных органах опроверг.

В ГУ МВД России по Москве сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Мальков в сериале «Чикатило» сыграл сержанта милиции. Также он снимался в «ИП Пирогова» и «Контакте».

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье полицейские задержали двух закладчиков. Мужчины признались, что производили синтетический наркотик мефедрон сами. Для этого они оборудовали в московской арендованной квартире лабораторию.