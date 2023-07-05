В квартире на юго-западе Москвы нашли два тела Фото: Олег ЗОЛОТО

В квартире на юго-западе Москвы обнаружили два тела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя экстренных служб столицы. Предположительно, их смерть носит криминальный характер.

Тела нашли после вскрытия входной двери в квартире жилого дома на Ленинском проспекте. Кто забеспокоился пропавшими жильцами не сообщается.

Источник РИА Новости отметил, что по указанному адресу не было пожара. Сейчас специалисты устанавливают личности погибших и причину их смерти.

«Известия» со ссылкой на собственный источник сообщают, что дверь вскрыли спасатели МЧС в присутствии правоохранителям. Известно, что в квартире проживали маргинальные личности. Смерть их наступила уже давно.

Ранее KP.RU писал, что тело молодого человека нашли в лесополосе в Чехове. Правоохранители считают, что 24-летний мужчина покончил с собой.