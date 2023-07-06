АЗС загорелась на пересечении ТТК и Комсомольского проспекта в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

АЗС загорелась на пересечении Третьего транспортного кольца и Комсомольского проспекта в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Огонь охватил колонку, которая находилась рядом с резервуаром с топливом.

ЧП произошло утром 6 июля, в четверг. Движение на подъезде к автозаправочной станции перекрыли. Горение было открытым, что затрудняло его тушение. К 10 часам пламя локализовали.

Еще через час сообщили, что возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. После начала пожара подача топлива на колонку автоматически прекратилась. Всего на АЗС в момент ЧП находилось 27 тонн бензина и дизельного топлива. Катастрофы удалось избежать. Стоявшие на заправке автомобили не повреждены.

Ранее KP.RU писал, что 4 июля пожар вспыхнул в двухэтажном здании с мансардой в центре Москвы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, огонь охватил кровлю. В момент ЧП в здании никого не было, удалось избежать жертв. Через полтора часа пламя удалось остановить.