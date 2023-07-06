Ефимов: В Зеленограде появится жилой комплекс с образовательным учреждением

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На участке 226/2 на улице Летчика Полагушина в Зеленограде построят жилой комплекс с образовательным центром. Для этого город оформил договор аренды площадки в 1,7 гектара с инвестором, победившим на открытом аукционе. Им стал «Специализированный застройщик «ПартнерИнвест», входящий в группу компаний «СтройИнновация» и представляющий Красноярский край. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестор сможет построить жилой комплекс общей площадью до 33 тысяч квадратных метров и объект образования площадью 900 квадратных метров», – отметил заммэра.

В состоявшемся 18 мая этого года аукционе участвовали семь компаний. Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, начальная ставка арендной платы за участок увеличилась примерно в 12 раз – до 504,92 миллиона рублей в год.

«С победителем торгов заключен договор, в рамках которого застройщик должен построить объекты и ввести их в эксплуатацию», - уточнил Гаман.

По проекту будущие здания должны быть высотой не более 55 метров. Генеральный директор группы компаний «СтройИнновация» Александр Якубович рассказал, что привлекательность площадки в Зеленограде сложилась из двух ключевых факторов - хорошего места и высокого инвестиционного потенциала. Жилому комплексу с подземным паркингом и встроенным образовательным учреждением присвоен класс «Комфорт+».

«Реализовать проект мы планируем в короткие сроки и в соответствии со всеми высокими стандартами нашей компании», – добавил представитель застройщика.

Подробнее об аукционах и лотовой документации - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги», а также на официальном федеральном сайте для размещения информации о проведении торгов.