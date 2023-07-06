Педиатр Одинаева предупредила о рисках развития онкологии из-за солнечных ожогов Фото: Shutterstock

Солнечные ожоги могут привести ко многим неприятностям со здоровьем ребенка, в том числе и в будущем. Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, чем опасны «солнечные ванны» и как обезопасить детей от вредного воздействия ультрафиолета. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Долгое пребывание ребенка на солнце часто заканчивается солнечным ожогом. Эти воспаления в будущем могут привести к развитию злокачественных новообразований. Также частое и долгое времяпрепровождение на солнце вызывает общее снижение иммунитета и может вызвать обострение или даже появление кожных заболеваний. Опасно оно и для глаз.

Поэтому лучше гулять с ребенком до 11 и после 16 часов, когда активность солнца снижается. В часы лучше выбрать светлую свободную одежду из натуральных тканей, а свободные участки кожи намазать защитным кремом. Также обязателен головной убор.

— Важно давать ребенку достаточное количество воды, чтобы компенсировать потерю жидкости организмом от дыхания и потоотделения. Даже если ребенок заигрался и не просит пить – обязательно предложите воду. При этом вода не должна быть холодной, также не стоит пить сладкие напитки, — посоветовала педиатр.

Признаками теплового удара считаются головная боль, горячая кожа, учащенное дыхание, тошнота и рвота. При этих симптомах нужно увести ребенка в прохладное помещение, обтереть смоченным в воде полотенцем, дать выпить воды маленькими глотками и вызвать врача.

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