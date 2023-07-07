Кратковременный дождь, гроза, град и до +28 градусов ожидаются в Москве 7 июля

В Москве в пятницу ожидается дождливая погода и до +28 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 7 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах прогремит гроза, возможен град. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В столице будет дуть ветер южной четверти со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В ночь на субботу характер погоды практически не изменится: ожидается ливень с грозой и градом. Температура составит плюс 17-19 градусов. Ветер западной четверти с порывами до 15-20 метров в секунду. Днем 8 июля также будет дождливо. Столбики термометров покажут 22-24 градуса тепла.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ввели режим повышенной готовности городских служб из-за ливней и гроз 7 июля. За сутки в городе выпадет до 25 мм осадков.