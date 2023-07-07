Ефимов: Реорганизацию двух участков бывшей промзоны Курьяново проведут по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Склады стройматериалов, пункт сбора и обработки макулатуры плюс недострой - вот и все, что сегодня находится на двух участках бывшей промзоны «Курьяново» в Печатниках. Их общая площадь - 8,06 гектара. Рядом разместились станции МЦД-2 «Курьяново» и «Перерва». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов, участки преобразят по программе комплексного развития территорий (КРТ). С проектом решения уже можно ознакомиться на mos.ru.

«Инвестиции в реализацию проекта составят более трех миллиардов рублей, — отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 193 миллиона рублей».

По его словам, благодаря реорганизации участков в столице будут созданы ещё примерно 500 рабочих мест. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на площадках намечено строительство 37,2 тысячи квадратных метров различных коммунальных сооружений. Среди них, например, базы трех государственных бюджетных учреждений (ГБУ) - «Жилищник», «Автомобильные дороги» и «Доринвест». Территорию около них благоустроят и озеленят.

Напомним, с помощью программы КРТ город наводит порядок на заброшенных или неэффективно используемых участках. Благодаря проектам их реорганизации в столице появятся свыше 570 тысяч дополнительных рабочих мест. При этом будет инвестировано всего восемь триллионов рублей. Поступления в городской бюджет составят более триллиона рублей. Застройкой участков вправе заняться не только их правообладатели, но и городские операторы, а также выбранные на торгах инвесторы.