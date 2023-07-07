Два грузовика столкнулись на 88-м км МКАД в Москве

Движение в сторону развязки с Осташковской улицей затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 88-го км МКАД произошла авария: столкнулись два грузовика. Одна из фур перевернулась на бок. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта 7 июля.

На представленных кадрах видно, как фура задела грузовик, транспортное средство отлетело в сторону и опрокинулось. При этом виновник ДТП уехал с места происшествия. Один из проезжающих мимо автомобилей остановился возле грузовика и помог водителю фуры выбраться. На месте работают оперативные службы. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону развязки с Осташковской улицей затруднено. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

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