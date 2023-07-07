В Москве 8 и 9 июля можно будет прокатиться на велосипеде со скидкой в 50%

В столице 8 и 9 июля снизят тарифы на велопрокат в честь Дня московского транспорта Фото: Оксана ЗУЙКО

В столице 8 и 9 июля снизят тарифы на велопрокат. Скидку в 50% предоставят в честь Дня московского транспорта, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Акция распространяется на все модели велосипедов, в том числе на модель 2.0. Так, например, поминутный тариф на станционных велосипедах будет стоить 10 рублей вместо 22 рублей, сутки – 85 рублей вместо 175 рублей, тариф «Прогулка» – 185 рублей вместо 375 рублей, а тарифы «Месяц» и «Сезон» 295 и 925 рублей соответственно (без скидки 595 и 1850 рублей). Подробнее ознакомиться с информацией можно в приложении «Велобайк».

Ранее KP.RU писал, что 8 июля состоится традиционный парад ретротранспорта в честь Дня московского транспорта. Трамваи и другие редкие автомобили проедут от метро «Новокузнецкая» через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара.