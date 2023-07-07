Водитель легковушки сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Кутузовском проспекте в районе площади Победы произошла авария – пешеход попал под колеса легоквушки, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 7 июля.

На представленных кадрах видно, что человек пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Его сбил легковой автомобиль. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону центра затруднено. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье произошла аварии с участием мотоцикла и маршрутки. В результате ДТП погиб байкер и его пассажирка. Как выяснилось, водитель автобуса не уступил мотоциклисту дорогу. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.