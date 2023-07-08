Сергей Собянин поздравил горожан с Днем московского транспорта

В столице 8 июля отмечают День московского транспорта Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поздравил с Днем московского транспорта и сотрудников и ветеранов транспортного комплекса. Градоначальник поблагодарил их за труд на благо столицы.

Собянин добавил, что ежедневно в городе трудятся работники Московского метрополитена, Мосгортарнса, железнодорожники, ЦОДД, инспекторы МАДИ, «Организатора перевозок», «Московского паркинга», сотрудники Госавтоинспекции, водители такси и другие.

«Благодаря вам каждый из нас может работать, учиться, делать бизнес, отдыхать, развлекаться, встречаться и, конечно же, возвращаться домой», — резюмировал мэр. Он отметил, что цель Москвы – создать доступный, безопасный транспорт для москвичей и гостей столицы.

Ранее KP.RU писал, что в честь Дня московского транспорта состоится парад ретротранспорта. Посмотреть на старые модели трамваев и автомобилей смогут все желающие.