Ликсутов: на станции метро Арбатская прошла ночь в метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В ночь с 7 на 8 июля на станции метро «Арбатская» состоялся зажигательный концерт в рамках проекта «Ночь в метро». Шоу приурочили ко Дню Московского транспорта. Билеты распределялись среди победителей розыгрыша.

В программе зрители увидели коллектив Imperialis Orchestra, исполнивший известные российские рок-хиты. Артисты шоу-балета «Тодес» показали свои самые яркие номера.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем интегрировать городской транспорт в культурную жизнь столицы, - сказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Мы отмечаем День Московского транспорта, и мероприятия в честь него проходят все выходные. Увлекательную программу провели для зрителей на станции «Арбатская». Поздравляем вас с праздником, дорогие пассажиры! Спасибо, что выбираете Московский транспорт».

Напомним, благодаря проекту «Ночь в метро» зрители за последние годы побывали в подземке, например, на балете «Лебединое озеро» на станции «Новослободская», слушали оперу «Сельская честь» на станции «Кропоткинская» и произведения Моцарта, Брамса, Чайковского, Штрауса и других композиторов на станции «Спортивная».