Инсталляции «сеМья» в форме сердца разместили на шести станциях метро Москвы

Фото: пресс-служба московского метрополитена
Фирменная буква «М» на входах некоторых станций московского метро теперь оформлена в виде слова «сеМья». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, особенная инсталляция в форме сердца появилась в честь всероссийского Дня семьи, любви и верности. Ее можно увидеть на шести центральных станциях:
- «Трубная» (выход 2);
- «Пушкинская» (выход 4);
- «Третьяковская» (выход 2);
- «Китай-город» (выход 9);
- «Красные ворота» (выход 1);
- «Павелецкая» (выход 2).
Кроме того, в честь Дня Московского транспорта около вестибюлей восьми станций поставили тематические инсталляции «Два сердца столицы». Красивые селфи можно сделать на улице в таких местах:
- «Площадь Революции» (выход 10);
- «Октябрьская» (выход 3);
- «Проспект Мира» (выход 1);
- «Таганская» (выход 2);
- «Баррикадная» (выход 2);
- «Чистые пруды» (выход 2);
- «Парк Культуры» (выход 1);
- «Улица 1905 года» (выход 1).