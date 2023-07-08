Инсталляции «сеМья» в форме сердца разместили на шести станциях метро Москвы

Фото: пресс-служба московского метрополитена

Фирменная буква «М» на входах некоторых станций московского метро теперь оформлена в виде слова «сеМья». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, особенная инсталляция в форме сердца появилась в честь всероссийского Дня семьи, любви и верности. Ее можно увидеть на шести центральных станциях:

- «Трубная» (выход 2);

- «Пушкинская» (выход 4);

- «Третьяковская» (выход 2);

- «Китай-город» (выход 9);

- «Красные ворота» (выход 1);

- «Павелецкая» (выход 2).

Кроме того, в честь Дня Московского транспорта около вестибюлей восьми станций поставили тематические инсталляции «Два сердца столицы». Красивые селфи можно сделать на улице в таких местах:

- «Площадь Революции» (выход 10);

- «Октябрьская» (выход 3);

- «Проспект Мира» (выход 1);

- «Таганская» (выход 2);

- «Баррикадная» (выход 2);

- «Чистые пруды» (выход 2);

- «Парк Культуры» (выход 1);

- «Улица 1905 года» (выход 1).