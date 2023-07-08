Пожар произошел в частном доме в Новой Москве

Огонь охватил кровлю дома на площади 200 кв. м. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Новой Москве в деревне Алхимово загорелся частный дом. Пламя охватило крышу постройки на площади 200 квадратных метров. Возгорание оперативно потушили, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 09:42 8 июля. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Спасатели подали стволы на тушение и через три часа – в 12:47 – ликвидировали огонь. После этого специалисты устранили последствия пожара. В результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Электростали произошел пожар в квартире. Очаг возгорания располагался на кухне. Огонь потушили, никто из жильцов не пострадал. Детали происшествия устанавливаются.