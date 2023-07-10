За счет столичного бюджета построено и реконструировано более 46 километров подмосковных дорог

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Дачи и сады с огородами в Подмосковье есть у многих жителей столицы, среди которых немало ветеранов, инвалидов и пенсионеров. С каждым годом им становится удобнее и комфортнее ездить на свои шесть соток. Для этого столичные власти прокладывают к садовым товариществам и дачным кооперативам новые подъездные дороги и ремонтируют ранее построенные. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За последние пять лет за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы в Подмосковье построено и реконструировано 20 подъездных дорог общей протяженностью 46,7 километра», - отметил заммэра.

По его словам, все созданные автотрассы город безвозмездно передал в собственность муниципальных образований Московской области или Министерству имущественных отношений региона. Это позволяет обеспечить их оперативное обслуживание и ремонт, за которые отвечают муниципальные власти Подмосковья.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, городскому округу Ступино передали больше всего дорог - 5. Можайский городской округ получил четыре новых маршрута.

«По две дороги построены или реконструированы в Волоколамском и Орехово-Зуевском городских округах, - уточнил Гаман. - По одной – в Дмитрове, Кашире, Одинцове, Раменском, Чехове, Шаховской и Солнечногорске».

Ранее руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал о строительстве и реконструкции для садовых товариществ (СНТ) жителей столицы в том числе и других необходимых сооружений. Среди них, например, линии электропередачи, мелиоративные системы, плотины. Для некоторых СНТ по поручению мэра Москвы Сергея Собянина построили ещё спортивные и детские площадки.