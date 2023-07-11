Сергей Собянин поделился планами по развитию детского здравоохранения в Москве

Фото: личный блог Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал о ходе модернизации детского здравоохранения в столице.

По словам главы города, в 2010 году в Москве проживало около 1,8 млн детей, в 2023 году – 2,5 млн. Всех ребят нужно регулярно показывать врачам, лечить от мелких и серьезных болезней.

Так, за последние 12 лет в столице построили 39 новых медицинских объектов. Например, крупнейший перинатальный центр заработал в городской клинической больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова, в ММКЦ «Коммунарка» открылся детский инфекционный корпус, перинатальный центр. Кроме того, капремонт завершился в городском центре детской трансфузиологии.

Кроме того, в Москве продолжают обновлять Морозовскую детскую больницу. В планах – открытие многопрофильного комплекса детской больницы святого Владимира, а также обновление оборудования в нескольких детских больницах и поликлиниках.