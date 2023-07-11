Будущие контрактники рассказали о своем желании отправиться в зону СВО

Будущие контрактники рассказали о своей мотивации пойти служить в зоне СВО. Фото: Софья Сандурская.

В единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова ежедневно приходят люди, желающие записаться в армию. Добровольцы рассказали журналистам, почему они стремятся отправиться в зону спецоперации. Главные причины мотивации москвичей – желание поддержать свою страну и близких, которые уже выполняют боевые задачи на передовой.

«Много моих близких друзей служат, я считаю, что должен тоже там быть», - рассказал один из посетителей корреспонденту Агентства городских новостей «Москва».

Еще один новобранец сообщил, что отправляется в зону СВО, чтобы поддержать своих друзей и защитить интересы страны.

«Я служил до этого в спецназе, наши многие ребята там, я тоже хочу поддержать ребят и страну», - пояснил доброволец.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь будущие военные могут пройти медицинскую комиссию и собеседование. Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна, он работает каждый день без выходных и перерывов на обед. Оформить все необходимые документы можно в одном месте в среднем за три часа.

В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами. Иностранцы, вступившие в ряды вооруженных сил, могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Если у кандидата есть какие-то противопоказания для службы, медики сразу видят это в истории болезни. Кроме медицинского осмотра посетители проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Пункт работает ежедневно, без обеда и выходных. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.