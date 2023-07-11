Княжевская: За полгода Москомархитектура обработала более 13 тысяч заявок на расширение Сводного плана подземных коммуникаций

План является важнейшим инструментом для планирования любой постройки Фото: Shutterstock

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала о проводимой в столице актуализации Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в Москве. В этой базе данных собраны сведения о том, в каких местах и как именно размещаются под землей все городские коммуникации и сооружения.

«Одно это делает его незаменимым инструментом для планирования любой постройки, - сказала Княжевская. - Поэтому очень важно следить за тем, чтобы он оставался актуальным».

По ее словам, за первые шесть месяцев этого года Комитет получил и обработал свыше 13 800 онлайн-заявок на приемку исполнительной документации для ведения Сводного плана. Эта госуслуга пользуется постоянным повышенным спросом в числе других предоставляемых Москомархитектурой услуг. Такой интерес подтверждает исключительную важность плана для города, бизнеса и жителей. Причем обращений по поводу внесения дополнений в план стало больше, если сравнивать с теми же месяцами 2022 года. Тогда с января по июнь включительно специалисты Комитета только по этой услуге приняли около 11 600 заявок.

Напомним, при создании Сводного плана была выполнена оцифровка свыше 300 тысяч документов. В них описывается подземное пространство Москвы, начиная с 1944 года.