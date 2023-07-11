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НовостиМосква будущего11 июля 2023 10:35

Княжевская: За полгода Москомархитектура обработала более 13 тысяч заявок на расширение Сводного плана подземных коммуникаций

План является важнейшим инструментом для планирования любой постройки
План является важнейшим инструментом для планирования любой постройки

План является важнейшим инструментом для планирования любой постройки

Фото: Shutterstock

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала о проводимой в столице актуализации Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в Москве. В этой базе данных собраны сведения о том, в каких местах и как именно размещаются под землей все городские коммуникации и сооружения.

«Одно это делает его незаменимым инструментом для планирования любой постройки, - сказала Княжевская. - Поэтому очень важно следить за тем, чтобы он оставался актуальным».

По ее словам, за первые шесть месяцев этого года Комитет получил и обработал свыше 13 800 онлайн-заявок на приемку исполнительной документации для ведения Сводного плана. Эта госуслуга пользуется постоянным повышенным спросом в числе других предоставляемых Москомархитектурой услуг. Такой интерес подтверждает исключительную важность плана для города, бизнеса и жителей. Причем обращений по поводу внесения дополнений в план стало больше, если сравнивать с теми же месяцами 2022 года. Тогда с января по июнь включительно специалисты Комитета только по этой услуге приняли около 11 600 заявок.

Напомним, при создании Сводного плана была выполнена оцифровка свыше 300 тысяч документов. В них описывается подземное пространство Москвы, начиная с 1944 года.