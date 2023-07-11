Напавшие на юношу в Электростали в момент преступления были пьяны

Подозреваемые в нападении на юношу в Электростали были пьяны Фото: МВД Медиа

Двое мужчин, задержанных после нападения на студента из-за прически в Электростали, объяснили свой поступок. Один из подозреваемых заявил, что в момент преступления был пьян, следует из видео, опубликованного МВД РФ.

Напомним, инцидент произошел 9 июля. Двое мужчин напали на юношу с ножом и сняли с него скальп. По данным областной прокуратуры, причиной конфликта стала прическа потерпевшего – зеленый ирокез. Одного из злоумышленников на следующий день задержали в Электростали, второй подозреваемый скрывался на территории Обнинска Калужской области, но его поймали.

«Порезал человека... пьяный был, не помню», - заявил один из налетчиков. По данным РИА Новости, его сообщник пояснил, что во время распития алкоголя к ним подошли двое парней. Подозреваемым не понравился их внешний вид, в частности прически. Один из нападавших сходил за ножом, второй напал на юношу и «начал отрезать ему челку». Второй парень успел убежать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.