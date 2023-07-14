Два человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок на МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне 80-го км МКАД перед съездом на Лихачевское шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из них остановился на обочине по техническим причинам, когда второй врезался в него, передает прокуратура Москвы. В результате происшествия пострадали два человека.

Травмы получили 36-летний водитель остановившегося из-за поломки «Дэу Нексия», который в момент ДТП стоял на обочине. Вторая пострадавшая — 33-летняя пассажирка другой иномарки «Ниссан Альмера». Оба госпитализированы.

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, отметили в пресс-службе ведомства.

На месте работают оперативные службы города. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы добавили, что движение в районе аварии затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.