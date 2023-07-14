В Москве врачи удалили мужчине кисту селезенки размером с грейпфрут Фото: Олег УКЛАДОВ

Хирурги городской клинической больницы имени Буянова успешно провели операцию мужчине с кистой селезенки размером с грейпфрут. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

39-летний мужчина жаловался на боли в животе и повышенную температуру, которая не проходила месяц. С помощью компьютерной томографии специалисты обнаружили у него огромную кисту селезенки. Размер новообразования можно было сравнить с грейпфрутом.

Со слов пациента врачи сделали выводы, что киста начала развиваться около полугода назад, когда он упал и очень сильно ударился.

Существовал риск разрыва образования, поэтому пришлось срочно оперировать. Врачи не стали удалять всю селезенку, а смогли сохранить здоровую половину органа. Этой части достаточно для сохранения жизненно важных функций.

Операция прошла успешно, после реабилитации мужчина вернулся к привычному образу жизни.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковном Видном мужчина едва не умер из-за переедания.