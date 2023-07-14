Вице-мэр Ефимов рассказал, кто выступит инвестором для реорганизации участка бывшей промзоны «Серп и Молот»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Участок площадью свыше 1,7 га в бывшей промышленной зоне «Серп и Молот» ждет комплексное развитие. Редевелопмент проведет компания, которую определили по результатам торгов(. Победил инвестор из Санкт-Петербурга. Конкуренцию ему составляла фирма из Новосибирска. Однако аукционная комиссия отклонила заявку, поскольку она не соответствовала аукционной документации. Цена лота около 11,7 млн рублей.

— Компании как единственному участнику аукциона город предложит заключить договор о комплексном развитии бывшей промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе столицы. Объем инвестиций в проект оценивается в шесть миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 45 миллионов рублей, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно оценке вице-мэра, реорганизация позволит создать порядка 1500 новых рабочих мест. Победитель торгов — юрилцо из группы компаний «Глоракс» — ООО «Музей техники». Впереди бизнесу предстоит подписать договор с городом, а затем компания сможет начать разрабатывать документацию проекта, а затем приступить к строительству.

Сейчас участок, который ждет реорганизация, занимаю несколько автомастерских и старые склады.

— Будет построено более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе офисы, магазины и кафе, а также выставочные комплексы для проведения ярмарок и деловых мероприятий, – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) позволит создать порядка 570 тысяч рабочих мест в Москве и привлечет в столице восемь триллионов рублей инвестиций. Задача КРТ — вернуть в оборот участки земли, которые сейчас используются неэффективно.