Ликсутов: На Сокольнической линии метро запустили новый тематический поезд

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В московском метро теперь можно прокатиться ещё на одном тематическом поезде. Напомним, каждый год запускают несколько таких составов со специальным дизайном и надписями. Они уже стали доброй традицией столичной подземки. За это время пассажиры побывали в поездах, например, с фотографиями Сибири, рецептами вкусных блюд, полотнами известных художников и многих других. А с этой недели по Сокольнической линии начал курсировать состав, посвященный главным модным событиям стран БРИКС и культурному сотрудничеству.

«В каждом вагоне поезда можно будет узнать о высокой и повседневной моде, показах знаменитых дизайнеров, а также о культуре Бразилии, Индии, ЮАР, Китая и России, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Московский метрополитен развивается и как культурная площадка, поэтому мы рады запускать новые тематические составы».

Модный состав будет возить пассажиров по Сокольнической линии ближайшие полгода.