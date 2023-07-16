Ефимов: В Москве рост производства мясной продукции составил восемь процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«В январе – апреле 2023 года в городе выпустили на 8,3 процента больше мясной продукции – колбас, сосисок, мясных полуфабрикатов, нарезок и снеков, чем за аналогичный период прошлого года», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, свыше двадцати работающих в мясоперерабатывающей отрасли столицы компаний каждый год выпускают новинки, наращивают свои мощности и закупают современное оборудование. При этом трем мясным предприятиям ранее присвоен статус промышленного комплекса. Благодаря этому они пользуются льготами при уплате налогов. А сэкономленные таким образом суммы вкладывают в развитие своих производств.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что городские заводы по выпуску продуктов питания и в том числе производители мясных изделий получают помощь столичных властей. Например, льготные и целевые займы.

«Трем крупным мясоперерабатывающим заводам одобрены льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов на общую сумму 6,6 миллиарда рублей», – уточнил глава ведомства.

Напомним, всего потребителей обеспечивают продуктами более 250 работающих в столице производителей. В штате этих предприятий числится более 60 тысяч человек. Центр поддержки промышленности принимает обращения представителей бизнеса. Помощь им оказывают по самым разным вопросам, в их числе меры поддержки, локализация, финансирование и кредитование предприятия, поиск альтернативных поставщиков, взаимодействие с органами власти и многое другое. Прием ведется с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.