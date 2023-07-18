«Московская техническая школа» совместно с НИУ МИЭТ запускает три новых курса

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о запуске новых курсов по направлениям «Микроэлектроника и фотоника» и «Робототехника и сенсорика» в рамках проекта «Московская техническая школа» («МТШ»). Благодаря обучающим программам МТШ в столице становится все больше специалистов, занятых в высокотехнологичных отраслях промышленности. Именно такие сотрудники сегодня крайне востребованы на предприятиях города. МТШ не прекращает поиск новых партнеров, регулярно расширяя их перечень. Для слушателей появляются дополнительные направления и курсы.

«К проекту присоединился Национальный исследовательский университет «МИЭТ», - отметил глава ведомства. - С ним было запущено три новых программы – «Теоретические основы фотоники», «Прикладная интегральная фотоника» и «Технологии передачи данных в сенсорных сетях».

На занятиях по теме «Микроэлектроника и фотоника» слушатели изучат теоретические основы фотоники. Помимо этого, им расскажут, как проектировать, разрабатывать и производить элементы интегральной фотоники. Как пояснил директор Института интегральной электроники НИУ «МИЭТ» Владимир Лосев, после завершения курса специалисты смогут легко применять математический аппарат для работы с микроэлектронными и фотонными технологиями.

Навыки проектирования и макетирования систем и технологий передачи данных в сенсорных сетях получат те, кто придёт на курс «Робототехника и сенсорика». Заведующий кафедрой телекоммуникационных систем НИУ «МИЭТ» Александр Бахтин напомнил, что в основу многих используемых сегодня радиоэлектронных устройств заложены схемы цифровой электроники.

«С их помощью реализуются память, схемы-вычислители, управляющие устройства, схемы цифровой обработки сигналов, специализированные вычислители, - уточнил представитель МИЭТа. - Разработанный нами курс позволит инженеру получить актуальные навыки и знания для работы с сенсорными сетями на производстве».

С момента создания правительством Москвы в 2021 году МТШ помогает инженерам промышленных компаний города повышать свою квалификацию для работы с инновационными технологиями. Они служат оптимизации производственных процессов и развитию промышленного потенциала. В планах МТШ - открытие девяти обучающих направлений. Сюда входят «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Беспилотный транспорт», «Цифровые двойники» и «Новые производственные технологии».