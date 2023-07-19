Грузовик с бетоном перевернулся на 29-м км МКАД в Москве

Движение на участке восстановили. Фото: пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы

В Москве утром 19 июля на внешней стороне 29 километра МКАД произошла авария: перевернулся грузовик с бетоном, сообщил в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Уточняется, что во время ливня водитель фуры не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. На проезжую часть высывался бетон. На месте происшествия работали оперативные службы города. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося. В результате аварии никто не пострадал.

В Дептрансе добавили, что движение на участке было затруднено. В Департаменте ГОЧСиПБ уточнили, что спасатели при помощи автокрана поставили бетономешалку на колеса. Проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU писал, что автомобиль с людьми упал в Средний Царицынский пруд на юге Москвы. Пострадали несколько человек. На месте работают оперативные службы, в частности инспекторы ДПС и бригада скорой помощи.