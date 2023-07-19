Собянин: Открылся новый путепровод с МКАД на трассу М4 «Дон» со съездом в сторону области

Новый путепровод с МКАД на трассу М4 «Дон» разгрузит трафик. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В Москве открыли новый путепровод с МКАД на трассу М4 «Дон» со съездом в сторону области. По словам мэра города Сергея Собянина, он позволит разгрузить трафик на одном из наиболее загруженных участков шоссе.

«Открыли новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М4 «Дон» со съездом в сторону области. Транспортные потоки на въездах в Москву и М4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик. Путепровод построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с улицей Липецкая. Всего на развязке будет 18,6 км дорог, в том числе один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Масштабные работы планируем закончить в начале 2025 года», - рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Запуск обновленной развязки повысит пропускную способность южной части МКАД, улицы Липецкой и трассы М4 «Дон». После ее открытия автомобили будут напрямую выезжать с трассы М4 на внутреннюю сторону МКАД без пересечения с другими съездами кольцевой автодороги. Кроме того, повысится транспортная доступность столичных районов Бирюлево-Восточное и Бирюлево-Западное, а также подмосковных городов и поселков Видное, Совхоз им. Ленина, Булатниковское, Измайлово и Ближние Прудищи.

Ранее Сергей Собянин рассказал о скоростных магистралях, строительство которых будет завершено в 2023 году. Среди них - Московский скоростной диаметр, Южная рокада, несколько развязок на МКАД. Новые трассы разгрузят остальные дороги столицы и сократят для автомобилистов время в пути. Вместе с дорогами, построенными раньше, эти магистрали объединятся в Четвертое транспортное кольцо. У миллионов владельцев автомобилей появятся новые возможности для планирования оптимальных маршрутов.

В январе для движения открыли участок Московского скоростного диаметра от улицы Покровская до Зенинского шоссе. Эта магистраль до конца года будет соединена с федеральной трассой до Казани в юго-восточной части столицы.

«Всего - с учетом дублеров, съездов, развязок - в составе Московского скоростного диаметра будет построено 219 километров дорог и 141 искусственное сооружение: 103 эстакады, 24 путепровода, девять мостов и пять тоннелей. Вдвое больше, чем в свое время было построено в составе Третьего транспортного кольца», - сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, городские власти продолжают реконструировать устаревшие развязки на Московской кольцевой автодороге.