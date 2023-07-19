Электронные обращения за услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере Москвы составляют более 96 процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о развитии в столице цифровой экосистемы взаимодействия города, жителей и бизнеса. Горожане и предприниматели сегодня могут воспользоваться более чем сорока онлайн-продуктами в имущественно-земельной сфере.

«В первом полугодии поступило почти 730 тысяч запросов, - отметил заммэра. - Из них свыше 96 процентов – онлайн при помощи портала mos.ru».

Представители бизнеса через mos.ru решают многие свои вопросы. Например, узнают сведения о финансово-лицевых счетах (ФЛС), статус договора с Департаментом городского имущества, оформляют обращения для выделения земли или получения дополнительного соглашения к договору аренды столичной недвижимости. Для обычных жителей тоже действует много полезных онлайн-сервисов. Среди них, к пример, проверка номера в жилищной очереди, приватизация квартиры, заказ справки о правах на недвижимость, смена статуса помещения с жилого на нежилое.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, за первые шесть месяцев этого года пользователям чаще всего требовалась сверка финансово-лицевых счетов. За помощью к сервису обратились более 600 тысяч раз. В основном это те, кто арендует у города различную недвижимость - участки, здания, строения, а также покупатели нежилых помещений. Им доступна такая информация по ФЛС, как актуальная ставка арендной платы и данные о зачисленных платежах. Через цифровой сервис также возможна оплата долгов или досрочный перевод денег за следующие периоды, детализация операций по счету, запрос акта сверки расчетов.

«Самой востребованной государственной услугой оказалось «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» – около 14 тысяч запросов», – уточнил Гаман.

В Департаменте информационных технологий Москвы отметили постоянный рост интереса пользователей к онлайн-услугам в имущественной и земельной сфере. Если сравнивать с январем - июнем 2022 года, то сервисом сверки ФЛС сейчас пользовались чаще. Рост составил более 10 процентов.