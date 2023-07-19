Подростки напали на мужчину в Парке Горького в Москве

По факту случившегося возбудили уголовное дело Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве правоохранители задержали подростков, которые напали на мужчину в Парке Горького. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой группа парней подошла к отдыхающему на лавке мужчине. Во время разговора один из юношей ударил потерпевшего ногой в голову. Инцидент произошел 12 июля.

Правоохранители установлю личности злоумышленников менее чем за сутки. Все участников инцидента задержали, ими оказались молодые люди 17 и 18 лет. Обстоятельства случившегося выясняются. В отношении подростков возбудили уголовное дело.

Ранее KP.RU писал, что приезжему мужчине предъявили обвинение в хулиганстве на детской площадке в Люберцах. Нарушитель также угрожал насилием представителям власти. Дебоширу предъявили обвинение, он признал вину.