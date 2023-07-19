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НовостиПроисшествия19 июля 2023 17:49

Появились фото с места жестокого убийства 11-летнего мальчика в Москве

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 11-летнего мальчика в Москве
Сергей КУДРИН
Появились фото с места жестокого убийства 11-летнего мальчика в Москве

Появились фото с места жестокого убийства 11-летнего мальчика в Москве

Фото: прокуратура Москвы

Московская прокуратура опубликовала фотографию с места убийства 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в парковой зоне с многочисленными ножевыми ранениями. Снимок появился в официальном телеграм-канале ведомства.

Как сообщили в столичной прокуратуре, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Расследование находится на контроле ведомства, прокуроры продолжают работу на месте обнаружения тела ребёнка.

Ранее KP.RU сообщил, что 11-летний мальчик ушёл гулять в Москве и не вернулся домой. Обеспокоенная мать обратилась в полицию, после чего правоохранители нашли тело ребёнка в парке возле Каширского шоссе.