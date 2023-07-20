Собянин: Объемы строительства жилья по программе реновации будут увеличены в ближайшие годы

Около 40% всех многоэтажек по столичной программе реновации создается по индивидуальным проектам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшие годы объемы строительства жилья по программе реновации увеличатся в разы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы города, в столице будет строится в 10 раз больше новых многоэтажек для переселенцев.

«В ближайшие годы мы в разы увеличим объемы строительства жилья по программе реновации», - написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.

Сергей Собянин рассказал о планах по строительству на ближайшую пятилетку.

«Должен сказать, что ближайшие годы программы реновации, 2024, особенно 2025, 2026, 2027 годы, будут пиковыми. В которые мы будем строить в 10 раз больше по реновации, чем сегодня. Это потребует гигантского напряжения: и бюджета, и строительных мощностей, и организационных. Такую задачу мало кто решал. Мы в год должны будем вводить по 3–4 миллиона квадратных метров», – отметил мэр города.

Сейчас в столице построено уже 100 домов по реновации.

«Действительно качественные дома. И многие из них лучше тех домов, которые раньше находились в районе – они одни из самых красивых и лучших домов», – считает глава города.

Около 40% всех многоэтажек по программе реновации создается по индивидуальным проектам.

«Территория такая ограниченная, зажатая, монолитное домостроение, что само по себе дает возможность свободных планировок. Даже если и панельное домостроение, то самое современное и последнего уровня дома. Мы точно стандарт снижать не собираемся», – сообщил Собянин.

Реновация жилищного фонда стартовала в Москве в августе 2017 года. Она была запущена по инициативе мэра города Сергея Собянина. Программа предусматривает переселение более миллиона москвичей в новые дома. Планируется, что в ходе ее реализации будут расселены 5175 домов. В основном это пятиэтажные здания, построенные 50-70 лет назад. Технология их строительства устарела настолько, что капитальный ремонт таких домов не решил бы проблему – их состояние все равно продолжало бы ухудшаться.

По реновации в Москве будет построено более 570 тысяч квадратных метров нового жилья вместо снесенных старых домов. Многоэтажки появятся в десяти округах столицы. Всего в рамках реновации будет построено 40,2 миллионов квадратных метров жилья. Планируется, что в 2020-2024 годах в новые дома переселят 189 тысяч человек, в 2025-2028 годах - 368 тысяч горожан, в 2029-2032 годах - 424 тысячи человек.

Участники программы получают равнозначное жилье в своем районе, в котором они живут. Жилая площадь и количество комнат в полученной по программе реновации квартире не меньше, чем в освобождаемой, а общая площадь - больше за счет более просторных кухни, прихожей, коридора и санузлов. Новоселам вручают ключи от квартир с уже готовой отделкой. При желании участники программы могут докупить необходимые квадратные метры за свой счет.