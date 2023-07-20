Прогулка мальчиков перед убийством в Коломенском парке в Москве попала на видео

Друзья зашли в парк 18 июля, на следующий день тело одно из их нашли в коллекторе Фото: прокуратура Москвы

Прогулка 11-летнего мальчика и его и 13-летнего друга перед убийством в Коломенском парке на юге Москвы попала на видео. Запись опубликовали в телеграм-канале столичной прокуратуры.

На кадрах видно, как 18 июля школьник заходит со своим товарищем в парковую зону. В этот день мальчик так и не вышел из парка – его зарезал друг.

Напомним, тело школьника с ножевыми ранениями обнаружили накануне, 19 июля, в коллекторе в парке на юге столицы. Ребенок ушел на прогулку и не вернулся домой, его мать обратилась в правоохранительные органы. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.

Подозреваемого задержали – им оказался 13-летний друг погибшего. Мальчик признался в содеянном. Дома у подростка нашли окровавленную одежду, орудие убийство – нож – нашли в парке. Он нанес товарищу не менее 12 колото-резанных ранений. Расследование продолжается.