На востоке Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Для жителей района Вешняки на востоке столицы появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, площадь здания составит более восьми тысяч квадратных метров. Под него выделен участок в 0,5 гектара на улице Молдагуловой, владение 5. Для этого проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки ранее одобрил мэр Москвы Сергей Собянин. Строительством займется инвестор.

«Комплекс будет размещен в глубине жилой застройки и станет центральной частью спортивной инфраструктуры района», - рассказала Княжевская.

По ее словам, благодаря созданию таких сооружений у жителей разных возрастов появляется больше возможностей для занятий спортом. Кроме того, в районах столицы продолжается развитие физической культуры.

По проекту будущее здание может максимально составить в высоту не более 25 метров, то есть четыре этажа.

Как уточнила Княжевская, инвестора выберут на торгах. Ему необходимо будет также проложить дополнительный автомобильный проезд и провести благоустройство вокруг спорткомплекса.