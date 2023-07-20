Сергунина: Более 100 тысяч растений украсят Москву в дни фестиваля «Цветочный джем»

Фото: Московские сезоны

20 июля начался фестиваль «Цветочный джем». На центральных площадях и улицах Москвы подготовили уникальные выставочные сады. Их выполнили российские ведущие ландшафтные дизайнеры и архитекторы. Было высажено более 100 тысяч растений: однолетников, многолетников, злаков, кустарников, деревьев.

— Всего подготовлено 12 проектов. Среди них есть как новые, так и те, что особенно полюбились горожанам и туристам в предыдущие годы. В этом сезоне цветочные поля, арки, галерея с ротондой украсят в том числе площадку проведения Московского урбанистического форума в “Лужниках”», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Цветочный джем» продлится до Дня города. Его будут отмечать 9 и 10 сентября. После фестиваля зеленые насаждения перевезут на новые адреса: москвичи обращаются в оргкомитет фестиваля и предлагают территории в своих районах для озеленения.

Фото: Московские сезоны

В этом году добавили новые площадки фестиваля. Одна из них — возле памятника народному артисту СССР Олегу Табакову на Садовом кольце (м. «Сухаревская»). Декор посвятили мультфильму «Трое из Простоквашино». Площадку украсили традиционными для Подмосковья растения: девичий виноград, вишня, яблоня, кусты сирени, астры и лилии.

Площадку в сквере возле ЦУМа посвятили водной тематике. Тут появились тростник, камыши и кувшинки в бассейне. На перекрестке Тверского бульвара и Большой Никитской выросла роща из деревьев, украшенных растениями в подвесных горшках. Сам бульвар превратился в творческое и игровое пространство. Там разместились три тематических площадки — сказочный цветочный городок, зона с арт-объектам в виде фауны и территория, посвященная морским глубинам. Для отдыхающих натянули гамаки и установили качели.

На Биржевой площади обустроили водоем, из которого выпрыгивает стая серебристых рыб. На Новой площади в ближайшее время появится традиционный сад с ажурной крышей из вьющихся плющей и цветущих гортензий. Вдоль Никольской обустроят галерею из 14 арок с композициями из нескольких тысяч петуний.

Часть площадок «Цветочного джема» только ждет открытие. Их запустят в начале августа. У Российской государственной библиотеки и на Новом Арбате появятся проекты лучших садов фестиваля прошлых лет. А еще зеленые оазисы появятся на Манежной площади и вдоль перехода к площади Революции.