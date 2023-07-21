Муляж гранаты нашли в салоне автомобиля в центре Москвы

Предположительно, злоумышленники пытались запугать владельца авто Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве неизвестный разбил стекло автомобиля и убежал. После этого в салоне авто обнаружили предмет, внешне похожий на гранату. Взрывотехники установили, что это муляж, сообщил источник KP.RU.

Инцидент произошел 21 июля возле бизнес-центра на Маркисисткой улице. Охранник вызвал на место происшествия сотрудников полиции. В салоне автомобиля нашли муляж гранаты. Предположительно, таким образом злоумышленники пытались запугать владельца транспортного средства. Обстоятельства случившегося выясняются. Пострадавших нет, жизни и здоровью горожан ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что утром 21 июля неизвестный поджег автобусы на территории института МВД в Домодедове. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал. Правоохранители разыскивают злоумышленника, детали ЧП устанавливаются.