Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2023 13:55

Муляж гранаты нашли в салоне автомобиля в центре Москвы

Неизвестный разбил стекло в машине и убежал, после этого в авто нашли предмет, похожий на гранату
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Предположительно, злоумышленники пытались запугать владельца авто

Предположительно, злоумышленники пытались запугать владельца авто

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве неизвестный разбил стекло автомобиля и убежал. После этого в салоне авто обнаружили предмет, внешне похожий на гранату. Взрывотехники установили, что это муляж, сообщил источник KP.RU.

Инцидент произошел 21 июля возле бизнес-центра на Маркисисткой улице. Охранник вызвал на место происшествия сотрудников полиции. В салоне автомобиля нашли муляж гранаты. Предположительно, таким образом злоумышленники пытались запугать владельца транспортного средства. Обстоятельства случившегося выясняются. Пострадавших нет, жизни и здоровью горожан ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что утром 21 июля неизвестный поджег автобусы на территории института МВД в Домодедове. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал. Правоохранители разыскивают злоумышленника, детали ЧП устанавливаются.