В Москве задержали девять исламистов террористической организации

В Московском регионе задержали участников экстремистской организации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве и Московской области пресекли преступную деятельность международной экстремистской организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ.

Уточняется, что силовики задержали девять исламистов из запрещенной в России организации «Таблиги Джамаат»*. У исламистов нашли религиозную литературу экстремистского содержания.

«ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*, - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по частям 1,2 282.2 УК РФ «Участие в деятельности экстремистской организации». Правоохранители проводят оперативные и следственные мероприятия, детали случившегося выясняются.

*«Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории Российской Федерации.