Четыре человека погибли при прорыве кипятка в ТЦ «Времена года» в Москве

В результате ЧП погибла женщина, пострадали несколько человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщина погибла при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о гибели еще трех человек.

«Трагедия в ТЦ унесла жизни ещё троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре на Кутузовском проспекте. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Прокуратура Москвы контролирует установление всех причин и обстоятельств случившегося.