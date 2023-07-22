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НовостиПроисшествия22 июля 2023 13:58

Четыре человека погибли при прорыве кипятка в ТЦ «Времена года» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В результате ЧП погибла женщина, пострадали несколько человек

В результате ЧП погибла женщина, пострадали несколько человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщина погибла при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о гибели еще трех человек.

«Трагедия в ТЦ унесла жизни ещё троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре на Кутузовском проспекте. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Прокуратура Москвы контролирует установление всех причин и обстоятельств случившегося.