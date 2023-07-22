Съезд с Кутузовского проспекта к ТЦ «Времена года» в Москве перекрыли

Общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве временно закрыли съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ «Времена года» из-за прорыва трубы с кипятком. На месте проводятся спасательные работы, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

«Общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено», - уточнили в ведомстве. На месте ЧП находятся все службы города. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее KP.RU писал, что при прорыве трубы с горчей водой в столичном ТЦ погибли четыре человека. Еще несколько человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь. По словам очевидцев, сигнализации об эвакуации в ТЦ не было. Люди узнавали о происшествии из новостей.

По факту сачившегося СК возбудил уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.