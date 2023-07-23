«Известия»: колесо самолета лопнуло при посадке в аэропорту «Шереметьево»

Борт прибыл из Бишкека Фото: Иван ВИСЛОВ

Колесо самолета лопнуло при заходе на посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Никто из пассажиров и сотрудников авиакомпании не пострадал, сообщают «Известия».

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля. По данным источник, авиалайнер прибыл в Москву из столицы Киргизии – Бишкека. Пилоты посадили самолет, в результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Деталаи случившегося выясняются.

В «Аэрофлоте» опровергли сообщение о лопнувшем колесе самолета, пишет РБК. На этапе руления у ависудна в колесе шасси упало давление, колесо заменили, однако повреждений зафиксировано не было.

Ранее KP.RU писал, что 21 июля самолет Superjet-100 потерял обшивку двигателя прямо в воздухе во время взлета из Минеральных Вод в Ереван. Деталь упала на территорию аэропорта. Пилот вернулся в аэропорт вылета, никто не пострадал. После этого пассажиров отправили на другой самолет.