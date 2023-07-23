Метеоролог Шувалов предупредил о возвращении ливней в Москву Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал о погоде, которая придет в Москву в последнюю неделю июля. По словам синоптика, ждать возвращения жары не стоит.

В Москве ожидаются осадки, дожди будут идти почти всю неделю, только иногда между ними случатся перерывы. Но на то, чтобы отдохнуть от дождей, будет не больше суток.

Шувалов отметил, что столбики термометров не поднимутся выше 19-23 градусов. И это климатическая норма для центральной части страны.

- На следующей неделе фронтальные разделы, идущие с запада и юго-запада, настигнут Москву. Почти всю неделю нас ожидают осадки, - говорит метеоролог NEWS.ru.

C начала недели и до четверга осадки будут умеренными. А с четверга и до конца недели, сильные ливни.

- К 27 июля подойдет основной циклон и нас ожидают сильные ливни, — рассказал Шувалов.

Так что лето в «жарком обличии» москвичам не видать. Самым теплым днем обещает стать четверг. В эту дату будет до +23 тепла.

В ближайшие часы и до вечера по Москве могут пройти грозы с усилением ветра. До 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщает телеканал "360".