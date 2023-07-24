В 2023 году резидент ОЭЗ «Технополис Москва» отгрузит в два раза больше аппаратов для вибротерапии

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Высокотехнологичные модули питания выпускает в столице компания «Электронинвест» - резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Они необходимы для вычислительной техники, бортовой аппаратуры, ракетоносителей нового поколения и в целом для электроники в космосе. Модули создаются из отечественных комплектующих. На эти изделия сохраняется высокий спрос на рынке. Среди популярной продукции компании - и лечебный тренажер для реабилитации больных с неврологической, ортопедической и сосудистой патологиями. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Лечебный аппарат для вибротерапии «ЭлИн-Мед» является социальным проектом резидента ОЭЗ «Технополис Москва» и изначально разрабатывался для реабилитации пациентов с детским церебральным параличом, - отметил заммэра. - В 2023 году отгрузка продукта для лечебных и лечебно-профилактических учреждений страны увеличится в два раза и составит свыше 40 аппаратов».

Разработчики сегодня заняты интеграцией в устройство интеллектуальных решений интернета вещей. Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, хотя прибор для вибротерапии не относится к профильной продукции предприятия, спрос на него есть.

«Это связано с тем, что российский рынок вибротренажеров представлен в основном японскими и китайскими аналогами», - пояснил глава ведомства.

Основные принципы работы аппарата раскрыл генеральный директор компании Емельян Полянский. Известно, что в устройстве применяется вибрация низких частот – от пяти до 35 герц. Плавные волны «перетекают» сквозь мышечные волокна и заставляют работать резервные капилляры.

«Благодаря этому увеличивается поступление кислорода в организм, запускается процесс лимфодренажа, повышается упругость мышечной ткани и в целом нормализуется артериальное давление и обмен веществ», – рассказал представитель разработчика.

Флагманом столичной промышленности является особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва». Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Напомним, компания «Электронинвест» является одной из старейших в электронной промышленности страны. В числе первых на площадке «Алабушево» ей был присвоен в 2017 году статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва».