Сергунина: Посетители площадки МУФ в «Лужниках» познакомятся с современной спортивной жизнью столицы

Фото: пресс-служба Мостуризма

Московский урбанистический форум (МУФ) в этом году проводится с 1 августа по 10 сентября. Одной из его площадок станет олимпийский комплекс «Лужники». Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, посетители МУФ смогут здесь узнать больше о современных видах спорта и попробовать свои силы в любом из них. Каждый выберет то, что ему по душе, — занятия на тренажерах, открытые тренировки, мастер-классы.

«В “Лужниках” установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде, покорить искусственную волну на серфе или встать на вейкборд. Профессиональные спортсмены проведут показательные выступления и занятия для всех желающих», — рассказала Наталья Сергунина.

В «Лужниках» даже построят настоящую спортплощадку - такие можно увидеть в жилых кварталах по всему городу. В дни МУФ это пространство станет одним из главных для любителей спорта. Здесь можно будет, например, заняться йогой, научиться играть в баскетбол или устроить силовую тренировку.

Рядом появится хоккейная коробка для летней версии этой игры - на роликах. А ещё гостям МУФ предложат такие активности, как растяжка, зумба и даже картинг. Пожалуй, самым необычным развлечением станет горка зимних видов спорта. На нее нанесут специальное всесезонное покрытие, по которому можно будет прокатиться на тюбинге или сноуборде. Все необходимое для этого выдадут на месте.