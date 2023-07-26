На станции «Крюково» построят вокзал МЦД-3

Фото: stroi.mos.ru

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила о планах по строительству вокзала МЦД-3 по проекту развития территорий вдоль линий диаметров. Общая площадь возводимой недвижимости - 42 тысячи квадратных метров. Из этих сооружений вокальное здание будет в числе самых крупных.

«Помимо здания вокзала с конкорсом и платформами, закладывается возможность строительства платформы для высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», а также остановок наземного транспорта и объектов жилищно-бытового назначения», — уточнила Княжевская.

По ее словам, благодаря проекту территория превратится в полноценный транспортный узел. Для пассажиров здесь обеспечат комфортную пересадку между разными видами транспорта. После реконструкции соседних улиц и открытия новых остановок появятся подъездные маршруты к станциям для личных авто, такси и общественного транспорта. Их ранее внесли в утвержденный проект планировки.

«Московские центральные диаметры — важнейшая транспортная артерия внутри московской агломерации, - отметила Княжевская. - Такие проекты неизбежно дают толчок к развитию территорий, прилегающих к станциям».