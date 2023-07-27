Собянин: Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тыс москвичей

«Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тыс. москвичей. И каждый получает индивидуальный подход», – написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале мэр.

Градоначальник отметил важную роль сотрудников центров госуслуг в разных социально значимых для мегаполиса проектах. В медучреждениях города – всегда доброжелательно встречают посетителей и решают возникшие немедицинские вопросы. В павильонах «Здоровая Москва» – помогают жителям столицы подготовиться к прохождению чекапа. Во флагманских центрах больницы имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского – работают администраторами. А в парках – организовывают тренировки проекта «Спортивные выходные».

«Спасибо, друзья, за сервис высшего уровня, отзывчивость и профессионализм!», - заключил Сергей Собянин.