Около 3000 видов редких животных можно встретить на природных территориях Москвы

На природных территориях столицы обитает около трех тысяч видов охраняемых животных. Фото: mos.ru

В Москве на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) обитает около трех тысяч видов редких животных и птиц, 573 из них занесены в Красную книгу Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Так, в природно-историческом парке «Москворецкий» недавно заметили зеленого дятла, коршуна, клинтуха, а в парках «Измайлово», «Кузьмински-Люблино», «Москворецкий», «Косинский» –зайцев-русаков. Кроме того, в Битцеском лесу живут горностаи и лесные куницы. Самый крупный дятел – желн –поселился в парках «Царицыно» и «Тушинский», а в заказнике «Долина реки Сетунь» обитают бобры.

Собяин добавил, что в столице разрабатывают план реабилитации национального парка «Лосиный остров».

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье заметили редчайший гриб - трутовик разветеленный. Собирать его нельзя, так как он внесен в Красную книгу России.