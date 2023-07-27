«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы и ливня

Предупреждение о ливне, грозе и порывистом будет действовать в столичном регионе до вечера субботы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за грозы, ливня и сильного ветра. В непогоду порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о ливне, грозе и порывистом будет действовать в столичном регионе до 21:00 29 июля, а о граде – с утра и до вечера пятницы.

Жителей призывают быть внимательными и осторожными во время грозы, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневром, не отвлекаться на гаджеты за рулем.

Ранее KP.RU писал, что кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг. Несмотря на осадки, в регионе будет довольно тепло – до плюс 30 градусов.