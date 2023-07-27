На юге Москвы появятся два новых образовательных учреждения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для строительства двух учреждений образования в Даниловском районе на юге столицы Москомархитектурой подготовлены градостроительные планы земельного участка (ГПЗУ). Подробностями поделилась председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Известно, что сооружения будут возводить за счёт городского бюджета. Одно из них появится в 3-м Павелецком проезде, владение 7А на участке площадью 0,6 гектара. Для второго строения выделили около одного гектара на проспекте Лихачёва, земельный участок 10/1.

«Даниловский район сейчас активно развивается, и для нас важно, чтобы социальная инфраструктура отвечала запросам жителей», - отметила Княжевская.

В подготовленных ведомством документах указано, что на этих участках могут разместиться учреждения дошкольного, начального и среднего общего образования. При разработке проектных решений станут понятны параметры каждого из них.

Напомним, ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2023 года Москомархитектура выдала порядка 750 ГПЗУ для строительства социальных сооружений. Большинство из них касается образовательных учреждений.