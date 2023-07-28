Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника в Москве силами ПВО

Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, его сбили Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном предотвращении атаки украинского беспилотника силами ПВО. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил глава города в своем телеграм-канале.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», - написал он.

Позднее в Минобороны РФ подтвердили, что утром 28 июля была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку» БПЛА на территории Московской области. В ведомстве добавили, что летательный аппарат уничтожили. В МО также заявили об отсутствии пострадавших и разрушений.

Ранее KP.RU писал, что 24 июля в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым домам. На Комсомольском проспекте от взрыва выбило несколько окон, москвичам пообещали оперативно устранить все последствия случившегося.