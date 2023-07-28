В Бутырском районе достроен монолитный каркас очередного корпуса бизнес-центра

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Завершен монолитный каркас шестого корпуса офис-центре, который строится в Бутырском районе. Комплекс «Останкино Business Park» возводят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Соглашение о строительстве в рамках программы Москва и застройщик из структуры Pioneer подписали в 2020 году.

— Общая площадь комплекса, состоящего из шести корпусов, превысит 133 тысячи квадратных метров, включая паркинг и наземную территорию. В будущем здесь будет создано около семи тысяч рабочих мест, из них более 1,6 тысячи – в рамках городской программы, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) Москвы Владислав Овчинский.

Общая площадь шестого корпуса более 23 тысяч квадратных метров, из них 15 тысяч будут выделены под офисы (3-12 этаж). Первые этажи предназначены под фитнес-центр с бассейном. Сейчас инвестор приступил к внутренним работам, возведению стен, установке фасада. Готовность корпуса превышает 50%. Сдать объект планируется в 2024 году. У корпуса будет панорамное остекление, а фасад укроют металлические панели с оттенками золота, бронзы и меди.

Под данным ДИиПП, свыше 90% городских инвестиций сейчас идут на реализацию проектов за пределами исторического центра. Задача города — повсеместно создавать городскую среду, чтобы жителям удобно было выбирать места для работы, учебы и творческих занятий.

Программа стимулирования создания мест приложения труда в Москве призвана обеспечить комплексную застройку районов. Город заключает соглашение с девелоперами: застройщика частично или полностью освобождают платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилье, а взамен бизнес инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Первое время по программе строили только офисы и промышленные объекты. Сейчас перечень расширен. Инвестор может возвести объекты здравоохранения, соцобеспечения, образовательные и научные, места общественного питания и ТРК. В перечне также гостиницы и объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Заявку на участие в программе от застройщики принимают на Инвестиционном портале Москвы (раздел «Онлайн-сервис», вкладка «Меры поддержки»)